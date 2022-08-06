Северная Македония предоставила ВСУ важную военную помощь. Минобороны Северной Македонии передало героической украинской армии танки Т-72, а затем объявило о передаче четырех штурмовиков Су-25.

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Подоляк поблагодарил за военную поддержку

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк поблагодарил Северную Македонию за столь невероятную поддержку в борьбе с российскими оккупантами. Он заявил, что абсолютно неважно, какого размера страна или ВВП, важно, какое у нее сердце и на какие шаги она готова для того, чтобы противодействовать агрессору, решившему развязать полномасштабную войну против демократической страны.

Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем,

– заверил Подоляк.

Война россии с Украиной: последние новости

россияне попытались осуществить разведку над Николаевской областью с помощью своего беспилотника. ВСУ точным ударом сбили вражеский борт.

Покушение на гауляйтера гуру завершилось успешно. Его не успели доставить в оккупированный Крым, он умер по дороге.

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