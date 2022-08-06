В "Энергоатоме" заявили, что на ЗАЭС ликвидируют последствия попаданий. россияне повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Учтите Санкции для ядерной отрасли россии, – у Зеленского жестко отреагировали на провокации с ЗАЭС

Боррель – высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности – заявил, что МАГАТЭ должно получить доступ к ЗАЭС.

ЕС осуждает военные действия России вокруг Запорожской АЭС. Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения Россией международными нормами. МАГАТЭ должно получить доступ,

– заявил Боррель.

Примите во внимание! СМИ сообщили, что россияне могли заминировать ЗАЭС. Заметили, что грузовики оккупантов заезжали на территорию. Они завозили определенный багаж. По данным СМИ, в настоящее время на ЗАЭС могут находиться около 500 захватчиков.

Президент Владимир Зеленский заявил, что двойной обстрел ЗАЭС – акт терроризма. Украинский лидер призвал ввести жесткие санкции против всей атомной отрасли россии. Президент объяснил, что имеет в виду "росатом", а также всех связанных компаний и людей.

Зеленский подчеркнул, что это вопрос безопасности, ведь россия в очередной раз создала чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы.

Важно – что происходит на ЗАЭС: смотрите видео