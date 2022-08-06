В "Енергоатомі" заявили, що наразі на ЗАЕС ліквідовують наслідки влучань. росіяни пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.

Зауважте Санкції для ядерної галузі росії, – у Зеленського жорстко відреагували на провокації з ЗАЕС

Боррель – високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки – заявив, що МАГАТЕ має отримати доступ до ЗАЕС.

ЄС засуджує військові дії Росії навколо Запорізької АЕС. Це серйозне і безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки і ще один приклад нехтування Росією міжнародними нормами. МАГАТЕ має отримати доступ,

– заявив Боррель.

Зауважте! ЗМІ повідомили, що росіяни могли замінувати ЗАЕС. Зауважили, що вантажівки окупантів заїжджали на територію. Вони завозили певний багаж. За даними ЗМІ, наразі на ЗАЕС можуть перебувати близько 500 загарбників.

Президент Володимир Зеленський заявив, що подвійний обстріл ЗАЕС – акт тероризму. Український лідер закликав ввести жорсткі санкції проти усієї атомної галузі росії. Президент пояснив, що має на увазі "росатом", а також – усіх пов'язаних компаній та людей.

Зеленський наголосив, що це – питання безпеки, адже росія вкотре створила надзвичайно ризиковану ситуацію для всієї Європи.

Важливо – що відбувається на ЗАЕС: дивіться відео