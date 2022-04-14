Подоляк потроллил военные планы России на фоне вступления Финляндии и Швеции

Путин оправдывал войну против Украины "расширением границ НАТО", мол, вступление Украины в Альянс составляет опасность России. Теперь, на фоне заявлений Финляндии и Швеции это выглядит совершенно нелепо.

Советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах с Россией о мире Михаил Подоляк напомнил Кремлю, что Россия может получить НАТО в получасе езды от Петербурга.

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Россия всегда отличалась абсурдностью и нелогичностью своих заявлений

Да, эта странная страна продолжает заявлять, что начала масштабную варварскую войну против Украины, чтобы не позволить нам вступить в НАТО – "защитить свои границы". Лицемерной причины для массового убийства украинцев не найти,

– отметил Михаил Подоляк.

И добавил, что после вступления в Альянс Швеции и Финляндии, что может произойти уже в следующие полгода, Кремль "получит" НАТО за полчаса езды от Санкт-Петербурга.

И это обязательные последствия, если страна не умеет анализировать риски,

– добавил Подоляк.

Так действительно ли "спецоперация" идет по плану?

Кроме того, на фоне разрушенной экономики и значительных потерь среди личного состава – все выглядит максимально "удручающе" для Кремля.

20 тысяч российских солдат уже погибли (на сегодня, потому что завтра будет гораздо больше). Разрушенная экономика держится лишь на продаже сырья. Хотя и это уже под вопросом. Полная политическая изоляция,

– продолжал приводить факты Подоляк.

Впрочем, кремль продолжает свою байку "спецоперация идет по плану". Советник иронически поинтересовался, что же это был за план и кто в здравом уме его санкционировал?

В твиттере Михаил Подоляк был более лаконичен, но суть его мыслей та же.

Что известно о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО Это еще не объявлен официально и ряд формальных процедур, однако, широкие политические коалиции в обоих парламентах и общественную поддержку видно невооруженным взглядом. Последние заявления премьер-министров трудно интерпретировать иначе.

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