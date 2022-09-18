В ОП ответили на "план мира" Мексики

В Офисе Президента Украины отреагировали на мирную инициативу президента Мексики. В частности, высказался советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Так, по его словам, так называемая "мирная инициатива" президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора выгодна только россии, поскольку предоставляет ей время для восстановления резервов.

Ваш план – это оставить миллионы под оккупацией, увеличить количество массовых захоронений и дать россии время восстановить резервы перед новым наступлением? Тогда ваш "план" – это план россии,

– заявил он.

Подоляк также раскритиковал мировых политиков, использующих войну в Украине для собственного пиара. При этом политик жестоко отреагировал на инициативу лидера Мексики создать Комитет по диалогу и миру.

Что за "план мира" предлагает Мексика

Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что во всем мире нужно на пять лет прекратить любые военные и торговые конфликты. В частности, мексиканский лидер призвал прекратить боевые действия в Украине на нынешней стадии и считать это точкой отсчета.

Кроме того, в Мексике предлагают создать так называемый Комитет по вопросам диалога и мира и хотят объявить этот план на Генассамблее ООН. Посредниками по плану должны выступить премьер-министр Индии Нарендра Моди, Папа Римский Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.