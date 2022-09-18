В ОП відповіли на "план миру" Мексики

В Офісі Президента України відреагували на "мирну ініціативу" президента Мексики. Зокрема, висловився радник глави ОП Михайло Подоляк.

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Так, за його словами, так звана "мирна ініціатива" президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора вигідна лише росії, оскільки надає їй час для відновлення резервів.

Ваш план – це залишити мільйони під окупацією, збільшити кількість масових поховань та дати росії час відновити резерви перед новим наступом? Тоді ваш "план" – це план росії,

– заявив він.

Подоляк також розкритикував світових політиків, які використовують війну в Україні для власного піару. При цьому політик жорстоко відреагував на ініціативу лідера Мексики створити "Комітет з діалогу та миру".

Що за "план миру" пропонує Мексика

Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що у всьому світі потрібно на 5 років припинити будь-які військові та торгові конфлікти. Зокрема, мексиканський лідер закликав припинити бойові дії в Україні на теперішній стадії та вважати це точкою відліку.

Крім того, у Мексиці пропонують створити так званий "Комітет з питань діалогу та миру" і хочуть оголосили цей план на Генасамблеї ООН. Посередниками, згідно з планом, мають виступити прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.