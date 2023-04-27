Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, это абсолютно обычная новость для России. Там ведь постоянно обворовывают сами себя.

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Параллельно с Мизинцевым ушел и военный, занимавшийся поставкой танков для южного военного округа России. Все из-за того, что там воровали двигатели.

"Мясника" впечатаем по скамье подсудимых

Как подчеркнул Подоляк, Мизинцев – не "мясник". Он – трусливое лицо, которое может только из своего бункера устраивать резни среди населения других государств. О нем точно никто не забудет. И со временем самого Мизинцева ударят по скамье подсудимых.

Нам нужно всех их зафиксировать на скамейке подсудимых обязательно. Жестко их туда "впечатать". Они должны почувствовать все. Они должны достаточно жестко и физически страдать от юридического процесса. И семья этого Мизинцева... Кстати, периодически расследование есть в СМИ, что семьи этих Мизинцевых сегодня спокойно по бутикам Вены и Монако ходят,

– отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что в случае санкций против российского военного командования не следует забывать и об их семьях. Если человека называют "мясником", то как его жена или дети могут спокойно ходить по европейским магазинчикам.

Они навсегда должны сидеть в своем условном Воронеже. А сам Мизинцев должен быть "впечатан" в юридическую процедуру.

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Подоляк подчеркнул – Россия почувствует последствия за то, что пришла убивать людей в Украине. Все военное командование ответит за то, что вовлекли других в совершенно провальную задачу. И многие разные российские генерал-полковники, как предполагает Подоляк, не дождутся до своего суда.

Различные грустные настроения можно увидеть и в "слитых" звонках российских олигархов. Записанные телефонные разговоры уже не раз появлялись в интернете.

Они уже ощущают последствия того, что происходит сегодня в войне с Украиной. И вообще в России. Это будет резня (между своими – 24 Канал). Они уже откровенно говорят, что на улицах Москвы будет резня. И это будет верно. Исторически мотивировано,

– заметил Подоляк.

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