Об этом в эфире 24 Канала общались с советником главы Офиса Президента Михаилом Подоляком. Тут стоит дождаться официальных комментариев от правоохранителей. Но, по его мнению, этот процесс происходит в рамках реформы правоохранительной системы.

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Почему приняли законопроект о НАБУ и САП?

Как отметил Подоляк, независимо от того, какой орган осуществляет производство, над ним должен быть контроль. Это реализовано и в других странах.

Генеральный прокурор – это генеральный прокурор. Он должен контролировать все производства независимо от того, какой орган их проводит. Так же это происходит в ряде других стран. В США, к примеру, это контролирует и генеральный прокурор, и Министерство юстиции,

– отметил Подоляк.

По его словам, это важно, учитывая то, что некоторых представителей правоохранительных органов, которые занимали высокие должности, подозревают в коммуникации с представителями России. Однако нужно дождаться официальных комментариев от правоохранителей, когда все будет завершено.

Обратите внимание! 21 июля СБУ и Офис генпрокурора начали операцию по "нейтрализации российского влияния". Некоторых сотрудников НАБУ подозревают в связях с Россией и шпионаже в пользу вражеских спецслужб.

Добавим, 22 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который подчиняет НАБУ и САП генеральному прокурору. За него проголосовали 263 депутата. В Центре противодействия коррупции уже отметили, что этот законопроект уничтожает антикоррупционные реформы и возвращает Украину во времена Януковича.