Уже не десятки, а сотни, – Подоляк рассказал о поставках оружия Украине от Запада

Запад продолжает поставлять Украине оружие. В частности, страны "Рамштайна" обязались поставить нам более 600 танков, 500 артиллерийских систем и другое оружие. Теперь Украина получит не десятки, а сотни единиц различного вооружения.

Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он говорит, что мир только сейчас начинает понимать, сколько оружия накопила и отправила на войну Россия.

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По его словам, только сейчас политическая элита стран-партнеров доходит до того, что Россия бросила против Украины практически все, что накапливала десятилетиями. "А это тысячи единиц тяжелого оружия: и артиллерию, и РСЗО, и бронетехнику. Все, что Россия собирала, она все бросает против Украины", – ответил Подоляк.

Он отметил, что для того чтобы мы могли эффективно оберегать свои земли, нам нужен определенный паритет этого оружия. По его мнению, сегодня это уже стало очевидным для наших партнеров.

Подоляк говорит, что Запад понял, что Украине нужно добавить большое количество оружия. По его словам, именно об этом идет речь в речи Байдена о военной помощи Украине от "Рамштайна".

Безусловно, они сегодня считают вооружение иначе – это идет не на сотни, а на тысячи РСЗО, артиллерии, дальнобойной системы, ПВО, дронов и т.д. Этого будет гораздо больше в Украине,

– объяснил он.

Поставки танков, например, в Украину будут и 100, и 200, и 500 единиц.

По словам советника главы ОП, наши партнеры дадут нам столько оружия, сколько потребуется, чтобы:

во-первых, эффективно обороняться,

во-вторых, минимизировать потери

в третьих, чтобы иметь соответствующее количество оружия для контрнаступления и деблокады нашей территории.

Подоляк добавил, что Украина сегодня – это страна, которая умеет пользоваться оружием лучше всего в мире, ведь мы воюем интеллектом, мир это уже оценил.

Поэтому, по его мнению, Запад не боится доверять нам любое оружие. Они понимают, что ВСУ корректно используют оружие, как Украина договорилась в правилах.

Когда Украина получит достаточное оружие? На это Подоляк ответил, что с точки зрения бюрократии это будет идти быстро.

"Но есть другая проблема – количество оружия на складах. Его нужно доделать, потому что никто столько не накапливал, как Россия. Поэтому пока что-то дорабатывается, что-то "отконсервируют" на складах, и это скоро будет идти в Украину – месяц, два, три", – подытожил он.

Советник добавил, что на рынке Запада практически нет советского оружия, это почти использовано, поэтому Украине будут предоставлять вооружение натовского образца.

Подоляк говорит, цивилизованный мир не вкладывал деньги в такое количество оружия, как Россия, там больше вкладывали в технологию, качество жизни, людей. "Поэтому сегодня поняли, что они должны доделать оружие, потому что если условно у России миллион единиц, то у мира – 100 тысяч", – предположил советник главы ОП.

Полное интервью с Михаилом Подоляком смотрите на ютубе 24 канала 1 июля в 18:00. Не пропустите!

К слову, 30 июня президент США Джозеф Байден объявил о новом пакете помощи. В него войдут системы ПВО, а также еще больше артиллерии и боеприпасов. Кроме того, в списке – контрбатарейные радары и больше ракет к HIMARS.

Важно – более 800 компаний США хотят производить оружие для Украины, – CNN