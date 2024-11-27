Движение легковых авто и городского пассажирского транспорта общего пользования через Подольский мост в Киеве разрешат 1 декабря. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко, мэра столицы.

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Мостом пользовались и раньше, но с нюансами

Соответствующее решение поддержал Совет обороны Киева.

В частности, проезд также позволят и по новому тоннелю, который соединяет мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилого массива Троещина.

Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока останется закрытым,

– говорится в сообщении.

Работы и обустройство прилегающей территории возле нового тоннеля завершат до конца года. Это не должно мешать движению транспорта.

Ранее этим мостом могли пользоваться только транспортные средства специализированного и специального назначения, городской пассажирский транспорт общего пользования.