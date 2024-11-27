Движение легковых авто и городского пассажирского транспорта общего пользования через Подольский мост в Киеве разрешат 1 декабря. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко, мэра столицы.
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Мостом пользовались и раньше, но с нюансами
Соответствующее решение поддержал Совет обороны Киева.
В частности, проезд также позволят и по новому тоннелю, который соединяет мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилого массива Троещина.
Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока останется закрытым,
– говорится в сообщении.
Работы и обустройство прилегающей территории возле нового тоннеля завершат до конца года. Это не должно мешать движению транспорта.
Ранее этим мостом могли пользоваться только транспортные средства специализированного и специального назначения, городской пассажирский транспорт общего пользования.