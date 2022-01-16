Подорожание всего: украинцев в Луганске обрекают на медленную голодную смерть

Глобальные макроэкономические тренды наконец-то добрались и до оккупированного Луганска - жители "недореспублики" столкнулись с галопирующей инфляцией, которая по всему миру стала неприятным спутником зимы и, похоже, всего 2022 года. Местной спецификой стал каскадный рост цен на все.

"Это просто какой-то ужас!, – примерно так начинаются примерно все сообщения сейчас в группе о Луганске в Инстаграме, где каждый анонимный автор может пожаловаться на что-то с привязкой к "недореспублике". И если до Нового года посты были преимущественно об автомобильных авариях и проблемах коммунальных систем (прорывы труб, нет отопления), то после Нового года с официальным объявлением повсеместного подорожания писать стали только об этом.

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В ногу со временем

Действительно, подорожание шокирует. Кажется, что в Новый год кто-то невидимый махнул красной тряпкой и буквально все вокруг поспешили ставить новые ценники на все.

В холодном, без отопления мебельной магазине, где с незапамятных времен не было ремонта, а покупатели заходят больше поглазеть, меняют ценники. И вы думаете, есть какая-то закономерность между давно изготовленными столами и ростом цен? Нет, это скорее стремление владельца магазина не отставать и жить в ногу с "недореспубликой".

Понравившаяся мне вещь с новым ценником – дороже, конечно. И такая же ситуация сейчас везде и во всем.

Ориентироваться на цену, которая была еще неделю назад, бессмысленно. В маленьких магазинах цены пишут просто от руки поверх старых, а вот в супермаркетах продавцы разрываются на части, меняя ценники прямо по ходу, и уже на кассе становится ясно, что дороже все и прямо сейчас.

фото Ольги Черненко

Сухие цифры

С 1 января 2022 года подорожал проезд в общественном транспорте. Так, между прочим, практически на 50% сразу с 12 оккупационных рублей до 20 рублей. Появились, правда, скидки для школьников и студентов, но с оговорками – нужен проездной.

Маршрутки лучше, чище и светлее не стали от подорожания. Как были старыми и рассыпающимися на ходу, так и остались, и для многих уровень маршруток тот самый маркер жизни здесь. Власть имущие не ездят в маршрутках, вряд ли они в курсе того, что линолеум в них содран, двери не закрываются полностью, обивка сидений давно стерлась и очень холодно. И единственная маршрутка, крышу которой водители украсил елкой и все праздники был одет в костюм Деда Мороза, раздавая малышам конфеты и мандарины, просто нонсенс на фоне остального транспорта – разбитого по таким же разбитым дорогам.

Новое и удивительное ощущение – хлеб вдоволь стал роскошью. Батон, 450 грамм, стоит 19 рублей. Самый социальный "Станичный" хлеб, которым кормят в больницах и столовых, поднялся в цене на 5 рублей, то есть ровно вполовину. И сейчас его цена практически не отличается от "элитного" хлеба "Донель".

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Удивительная ситуация с растительным маслом местного производства. Да, оно было самым дешевым. Доступным. И брали практически все только его. Не важно, что какое-то могло быть лучше, важно, что это было дешевле. И вот с октября начался коллапс – местное масло исчезло с прилавков. Будто бы сломалось оборудование. Его стали привозить только по 5 ящиков, а в руки давать не более 5 бутылок.

фото Ольги Черненко

И неизвестно было, когда привезут. И сразу же это же масло с накруткой в 30% заполнило все рынки. Бери – не хочу. Но пенсионеры наивно ждали, что оборудование починят. А потому официально поднялась цена на эти же 30% и масло снова заполнило все прилавки уже официально, а не из-под полы. И стало ясно, что масло тоже стало роскошью, такое, оказывается, тоже бывает.

На грани вымирания

Если, конечно, жить только ради еды, жить, наверное, можно. Не покупать одежду и не тратиться на ремонты. Покупать при случает сливочное масло по 550 рублей за кило, сало по 400 рублей, свинину по 580 рублей за кило и филе курицы по 300 рублей.

Общая черта, которую легко определить визуально, – бедность.

Одежда для многих перестала быть фетишем. Мы вышли на тот уровень, когда предметом зависти могут быть беляши, пироги на столе, мясные блюда. Не одежда, а именно еда, потому что чтобы купить одежду, нужно экономить на еде, и еда в принципе для многих давно уже стала предметом роскоши.

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Подорожала коммуналка. С 1 января изменился тариф на электроэнергию, хотя, будто бы, последнее подорожание было всего месяц-два назад. И самое удивительное, что с местного телеэкрана говорят о росте пенсий, социальных выплат и пособий, о росте заработных плат бюджетников, но ни слова не говорят о росте также всего остального.

фото Ольги Черненко

Хотя все давно приняли тот факт, что если повышают пенсии и зарплаты, повышает автоматически все. Это те процессы, которые тайным образом взаимосвязаны, как будто пенсии выплачиваются из оплаты за коммуналку, а стипендии из надбавок за хлеб.

Как жить

И все вместе вызывает удивительное чувство каких-то совершенно новых ощущений, когда тебе дорого все, но такой радости как сейчас от покупки продуктов ты не испытывал уже давно. И платой за эту радость будет то, что на 100% поднялась цена в "государственных" спортивных секциях, а с этим плата за все, буквально на все вокруг.

фото Ольги Черненко

"Сколько стоит подстричь ребенка?"

"170 рублей".

"Но ведь было 150? Недавно было 150".

И молоденькая девушка в странной парикмахерской "Эконом", где в метре друг от друга стригут и мужчин, и женщин, где вода только утром и вечером, где из предметов роскоши один елочный шарик под потолком, упирается всеми силами: "Нет, мы не будет стричь ребенка по 150, приходите, когда у вас будет 170 рублей".

И я понимаю, что с подорожанием я столкнусь везде. Дорожают услуги мастера на час и мойки машин. Дорожает репетиторство и аренда квартир. Дорожает все, это просто нужно принять.

Обидно, что громко и ото всюду говорят о том, что социальные группы товаров дорожать не будут, и когда все дорожает это как-то упускают, как будто мы, умные, сами можем сделать правильные выводы.

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