Минувшие выходные стали днями протестов в разных уголках Европы, ведь после уговоров правительства отдельных стран решились на необходимые шаги по вакцинации от СOVID-19. В австрийской Вене на улицы вышли около 40 тысяч протестующих, которые выражали гнев по поводу решения правительства объявить карантин для непривитых.

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Правительство Австрии попросту признало, что обычные призывы к вакцинации уже не срабатывают, а потому еще в прошлый понедельник приняли решение о полной изоляции для всех, кто так и не решился вакцинироваться.

Хотят закрепить в Конституции

Уже неделю всем не вакцинированным в Австрии разрешено выходить из дома только за продуктами и в больницу. В остальных случаях они должны находится на самоизоляции. Местная полиция проводит рейды, на которых выборочно проверяет, так называемые, паспорта вакцинации. Если такового не окажется – австрийца ждет штраф.

Но в минувшую пятницу в правительстве Австрии пошли еще дальше и объявили о так называемом "мандате на вакцинацию", то есть вакцинация становится не добровольной, а обязательной, если вы хотите жить обычной жизнью.

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Норма об обязательной вакцинации должна вступить в силу в феврале. Но, что самое интересное – положение об обязательной вакцинации в Австрии даже подумывают закрепить в Конституции страны.

Казалось бы, такая мера оправдана, ведь в последние дни в Австрии в сутки выявляют около 15 тысяч новых больных и страна объявила новый локдаун. И всё это из-за того, что больше трети населения отказывается делать прививку от коронавируса.

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Кто поддерживает антивакцинаторов

И вот якобы именно эти новые правила вызвали волну негодования среди тех, кто не захотел вакцинироваться. Почему якобы? Потому что главными зачинщиками протестов оказалась оппозиционная право популистская партия "Свободы", в которой заявили, что такое решение правительства – это диктатура в чистом виде.

Как бы там ни было, но 40 тысяч человек в субботу заполонили Вену. Пока было светло, протесты были мирными, но как только стемнело между протестующими и полицией вспыхнули столкновения.

Как сообщили в полиции, популистская партия "Свободы", которая и вывела людей на улицы, всю пандемию заявляет, что все карантины и вакцинация – это зло. Тем самым за последние полтора года она смогла заработать себе немного голосов избирателей среди адептов теорий заговора.

Более того! По данным полиции, эта партия еще и организовала доставку митингующих автобусами из соседней Германии.

В Нидерландах запретили фейерверки

Подобная, но более радикальная обстановка наблюдалась на выходных и в Нидерландах. В этой стране власть объявила частичный локдаун – бары и рестораны закрываются не позднее 20:00, а магазины работают лишь до 18:00.

Кроме того, власти Нидерландов запретили запускать новогодние фейерверки, чтобы спасатели были заняты в первую очередь спасением ковидных больных. Об обязательной массовой вакцинации здесь только размышляют.



Агрессивные протесты в Нидерландах / Фото Tgcom24

Агрессивные протесты в Нидерландах

Но, тем не менее, даже такие ограничения вызвали массовое недовольство. Сразу в трех городах все выходные было неспокойно – в Амстердаме, Гааге, Бреде и Роттердаме вышли тысячи недовольных локдауном.

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Но, в отличие от Австрии, протестующие поджигали велосипеды, скутеры и полицейские автомобили, забрасывали полицейских камнями и коктейлями Молотова, крушили витрины и запускали фейерверки. Полиция, в свою очередь, была вынуждена применить оружие и водометы.

Кто выходил протестовать

Мэр Амстердама уже назвал протесты "оргией насилия". Но здесь есть интересный факт – полиция сообщила, что только в субботу задержала 50 протестующих и половина из них оказались несовершеннолетними.

Позже стало известно, что за протестами стоит движение "Нидерланды в сопротивлении", которое известно своими антиправительственными протестами и собирает на них молодежь уже не первый месяц.



Протесты в Италии / Коллаж 24 канала

В Италии протесты погасли

В то же самое время протесты прошли и в Италии. Но здесь всё пошло не совсем по сценарию антивакцынаторов и это должно стать уроком для Австрии и Нидерландов.

Зайду издалека. В октябре в Италии прошли масштабные акции протеста против введения пропусков для вакцинированных, по которым можно было попасть в кафе, ТРЦ, или музей. Тогда на улицы вышли тысячи итальянцев и всё закончилось погромами.

Отметим! За протестами стояла неофашистская группировка Forza Nuova, которая помогает оппозиционным партиям.

Прошел почти месяц и это же движение попыталось повторить протестный успех октября. Но в Риме собралось всего пару тысяч коронаскептиков, а в Милане колонна протестующих даже не дошла до главной площади, где планировался протест.

Самый высокий показатель вакцинации в Европе

И эта ситуация показала, что коронаскептики в Италии это единицы, в то время как почти 80% населения, старше 12 лет, уже полностью вакцинированы, а в пятницу началась волна массового введения третьей, бустерной дозы вакцины.

Более того, оказалось что введение пропусков для вакцинированных в прошлом месяце, без которого в бар не попадешь, побудило вакцинироваться молодежь.

Оказалось, что на сегодня итальянцев в возрасте от 19 до 29 лет, которые получили две дозы вакцины – 84%. Это наивысший показатель в Европе.

Цель антивакцинаторов

Поэтому можно констатировать, что большинство протестов против вакцинации, как правило, спровоцированы популистскими политическими движениями, которые за счет здоровья людей просто набирают политические баллы, или же пытаются ослабить поддержку правящих партий.

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Если же вы вспомните протесты антивакцинаторов в Киеве и Кишиневе, вы вспомните и то, что в руках протестующие держали совершенно идентичные транспаранты.

И цель Кремля, который инспирировал и провоцировал эти протесты, заключалась ровно в том же, что и в Европе – снизить уровень доверия к действующей власти и увеличить число сторонников оппозиционных, далеко не проукраинских партий.