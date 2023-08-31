Адвокат подчеркнула, что ее подзащитного обвиняют в совершении особо тяжкого преступления. Между тем, изложение его обстоятельств умещается на 1,5 листах формата А4.

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По словам защитницы, все, что читал прокурор в ходатайстве, полностью совпадает с подозрением. Поэтому становится понятно, что общество знает гораздо больше. Особенно с учетом выкладываемых в сеть фото и видео.

Адвокат подчеркнула, что во время заседания суда ничего не услышали о:

угрозу жизни и здоровью патрульных;

состоянии крайней необходимости, в котором действовал подозреваемый;

Обвинять личность в особо тяжком преступлении и при этом не исследовать, не установить даже элементарно событие, которое вмещается в 10 минут, по моему мнению, это очень поверхностный подход. И подозрение, на мой взгляд, не обоснованно, а это очень важно для определения меры пресечения,

– говорится в сообщении.