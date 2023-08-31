Адвокатка наголосила, що її підзахисного обвинувачують у скоєнні особливо тяжкого злочину. Тим часом викладення його обставин вміщається на 1,5 аркушах формату А4.

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За словами захисниці, все те, що читав прокурор у клопотанні, повністю збігається з підозрою. Тому стає зрозуміло, що суспільство наразі знає набагато більше. Особливо з урахуванням фото та відео, які викладали у мережу.

Адвокатка наголосила, що під час засідання суду нічого не почули про:

загрозу життю та здоров'ю патрульних;

стан крайньої необхідності, в якому діяв підозрюваний;

Обвинувачувати особу в особливо тяжкому злочині і при цьому не дослідити, не встановити навіть елементарно подію, яка уміщується в 10 хвилин, на мою думку, це – дуже поверхневий підхід. І підозра, на мій погляд, не є обґрунтованою, а це – дуже важливо для визначення запобіжного заходу,

– мовиться у повідомленні.

Адвокатка наголосила, що щодо перевищення повноважень, це спірне питання. Істину необхідно встановлювати під час слідства.

"Але щодо умисного вбивства, то з цим я категорично не могла погодитися. І ви сьогодні чули, що прокурор не переконав. Не знаю як вас, але мене прокурор не переконав", – розповіла адвокатка.

Патрульному обрали запобіжний захід

Станом на вечір 31 серпня правоохоронцеві обрали запобіжний захід. Він перебуватиме під домашнім арештом. Прокурор клопотав про утримання під вартою без можливості внести заставу.

Патрульний до суду не зміг прибути через стан здоров'я. Він брав участь у засіданні по відеозв'язку.