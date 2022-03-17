Согласно информации следствия, с 24 февраля по 11 марта 2022 года гражданин Украины в Киеве оказал помощь России.

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Для этого мужчина использовал созданный им телеграм-канал с целью причинять вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и безопасности Украины.

Он передал представителям иностранной организации информацию о месте дислокации военной техники и подразделениях Вооруженных Сил Украины на территории города Киева.

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