Згідно з інформацією слідства, з 24 лютого по 11 березня 2022 року громадянин України у Києві надав допомогу Росії.

Важливо Існує ризик, що Росія візьме за звичку захоплювати в полон членів уряду та мерів, – Єнін

Для цього чоловік використовував створений ним телеграм-канал з метою заподіювати шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України.

Він передав представникам іноземної організації інформацію про місце дислокації військової техніки та підрозділів Збройних Сил України на території міста Києва.

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