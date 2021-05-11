Следователи Службы безопасности Украины должны были вручить подозрение пророссийскому народному депутату Виктору Медведчуку еще 9 мая. Однако по определенным причинам правоохранители "не смогли" это сделать.

О том, что подозрение куму Владимира Путина должны были вручить раньше, издание пишет со ссылкой на высокопоставленные источники в правоохранительных органах.

Читайте также Подозрения Медведчуку и Козаку объявили по 3 эпизодам, – Венедиктова

Изменена дата объявления подозрения Медведчуку

9 (мая – 24 канал) он вернулся в Украину на самолете, несколько раз он менял дату вылета. После прилета его машину по дороге из аэропорта остановить не удалось. Затем он пошел на митинг, и следователи решили не создавать "картинку",

– отметил источник.

Поскольку 10 мая не работали суды, весь процесс начался 11 мая. По словам собеседника издания, легально выехать из Украины Медведчук не мог, поэтому "либо он здесь, либо кто-то ему "помог" уехать".

Что говорил о местонахождении кума Путина Баканов

Председатель СБУ Иван Баканов на брифинге сообщил, что Медведчук находится на территории Украины. Однако пока правоохранители устанавливают, где именно. В то же время соратник кума Путина Тарас Козак – в России.

Обыски и подозрения Медведчуку и Козаку