Подозрение Медведчуку должны были вручить еще 9 мая, однако "не смогли", – СМИ
Следователи Службы безопасности Украины должны были вручить подозрение пророссийскому народному депутату Виктору Медведчуку еще 9 мая. Однако по определенным причинам правоохранители "не смогли" это сделать.
Источник:"Украинская правда"
О том, что подозрение куму Владимира Путина должны были вручить раньше, издание пишет со ссылкой на высокопоставленные источники в правоохранительных органах.
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Изменена дата объявления подозрения Медведчуку
9 (мая – 24 канал) он вернулся в Украину на самолете, несколько раз он менял дату вылета. После прилета его машину по дороге из аэропорта остановить не удалось. Затем он пошел на митинг, и следователи решили не создавать "картинку",
– отметил источник.
Поскольку 10 мая не работали суды, весь процесс начался 11 мая. По словам собеседника издания, легально выехать из Украины Медведчук не мог, поэтому "либо он здесь, либо кто-то ему "помог" уехать".
Что говорил о местонахождении кума Путина Баканов
Председатель СБУ Иван Баканов на брифинге сообщил, что Медведчук находится на территории Украины. Однако пока правоохранители устанавливают, где именно. В то же время соратник кума Путина Тарас Козак – в России.
Обыски и подозрения Медведчуку и Козаку
- В дом пророссийского нардепа Виктора Медведчука на улице Монтажников 11 мая пришли правоохранители с обысками.
- Впоследствии появилась информация, что Ирина Венедиктова подписала подозрение Медведчуку, а также его соратнику – Тарасу Козаку.
- А СМИ писали, что охрана кума Путина не пускает в дом контрразведчиков и не дает следователям вручить подозрение.
- Руководительница Офиса генпрокурора на брифинге сообщила, что подозрения Медведчуку и Козаку объявили по 3 эпизодам. Политиков подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
- А глава Службы безопасности Украины Иван Баканов уточнил, что подозрения направили по месту жительства и работы народных депутатов.
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