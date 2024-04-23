Политолог Андрей Вигиринский сказал 24 каналу, что подобные скандалы вряд ли повлияют на имидж Украины перед западными партнерами. Они в определенной степени адаптировались к тому, что украинские правоохранительные органы активно работают над выявлением как тех событий, которые имеют коррупционный характер в период правового режима военного положения, так и тех коррупционных событий, которые имели место до него.

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Нужно решение суда

Политолог отметил, что Николай Сольский несмотря на то, что получил сообщение о подозрении, ведет себя довольно достойно и говорит о том, что готов сотрудничать.

Про его отстранение речь пока не идет. И это закономерно и понятно, потому что человек является невиновным в совершении преступления до того момента, пока приговор суда не вступит в законную силу,

– подчеркнул Вигиринский.

По его мнению, учитывая специфику подозрения, о которой сообщает НАБУ, есть не столько момент непосредственно коррупции, связанной или привязанной к Министерству аграрной политики, которое он возглавляет, а момент юридического конфликта, связанного с пересмотром решений судов в административной или гражданской сфере.

Интерпретировать не надо

То, что органы досудебного расследования называют "схемой завладения", с формальной точки зрения бизнесмена выглядит решенным юридическим спором, на базе которого принималось решение судов общей юрисдикции включая высшие инстанции.

То есть с формальной точки зрения Сольский говорит: "Так в чем проблема?". Государственное предприятие, установленное судебными решениями, права на земли не имело, его приобрели соответствующие физические лица. И физические лица передали его в аренду. Везде гражданско-правовые соглашения, поэтому никакой речи о завладении не должно быть,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что не надо этот случай интерпретировать как свершившийся факт коррупционного деяния. В судебную практику Украины, которая должна решать споры в порядке хозяйственного судопроизводства или гражданского судопроизводства, после принятия высшими судами решений вмешивается уголовная юстиция.

Она закрывает глаза на эти решения и говорит: "А мы считаем, что здесь есть преступление",

– сказал Андрей Вигиринский.

Он подытожил, что суд может избрать меру пресечения для Сольского. В таком решении будет отражена фабула более широкого характера, чем та, которая сейчас есть в материалах НАБУ. А на базе информации, которая будет отражена в судебном решении, или же фактологическом отображении, можно уже говорить о факте преступления или его отсутствии.

Что известно о подозрении Сольскому