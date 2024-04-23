Политолог Андрей Вигиринский сказал 24 каналу, что подобные скандалы вряд ли повлияют на имидж Украины перед западными партнерами. Они в определенной степени адаптировались к тому, что украинские правоохранительные органы активно работают над выявлением как тех событий, которые имеют коррупционный характер в период правового режима военного положения, так и тех коррупционных событий, которые имели место до него.
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Нужно решение суда
Политолог отметил, что Николай Сольский несмотря на то, что получил сообщение о подозрении, ведет себя довольно достойно и говорит о том, что готов сотрудничать.
Про его отстранение речь пока не идет. И это закономерно и понятно, потому что человек является невиновным в совершении преступления до того момента, пока приговор суда не вступит в законную силу,
– подчеркнул Вигиринский.
По его мнению, учитывая специфику подозрения, о которой сообщает НАБУ, есть не столько момент непосредственно коррупции, связанной или привязанной к Министерству аграрной политики, которое он возглавляет, а момент юридического конфликта, связанного с пересмотром решений судов в административной или гражданской сфере.
Интерпретировать не надо
То, что органы досудебного расследования называют "схемой завладения", с формальной точки зрения бизнесмена выглядит решенным юридическим спором, на базе которого принималось решение судов общей юрисдикции включая высшие инстанции.
То есть с формальной точки зрения Сольский говорит: "Так в чем проблема?". Государственное предприятие, установленное судебными решениями, права на земли не имело, его приобрели соответствующие физические лица. И физические лица передали его в аренду. Везде гражданско-правовые соглашения, поэтому никакой речи о завладении не должно быть,
– подчеркнул политолог.
Он добавил, что не надо этот случай интерпретировать как свершившийся факт коррупционного деяния. В судебную практику Украины, которая должна решать споры в порядке хозяйственного судопроизводства или гражданского судопроизводства, после принятия высшими судами решений вмешивается уголовная юстиция.
Она закрывает глаза на эти решения и говорит: "А мы считаем, что здесь есть преступление",
– сказал Андрей Вигиринский.
Он подытожил, что суд может избрать меру пресечения для Сольского. В таком решении будет отражена фабула более широкого характера, чем та, которая сейчас есть в материалах НАБУ. А на базе информации, которая будет отражена в судебном решении, или же фактологическом отображении, можно уже говорить о факте преступления или его отсутствии.
Что известно о подозрении Сольскому
- 23 апреля министру аграрной политики и продовольствия Николаю Сольскому вручили подозрение о незаконном завладении государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен.
- Сам Сольский сообщил, что это подозрение касается событий 2017 – 2018 годов, когда он работал адвокатом и не был еще министром аграрной политики и продовольствия.
- Дело, по которому НАБУ объявило подозрение Сольскому, касается спора между государственными предприятиями и физическими лицами, в частности военнослужащими АТО, за земли, которые были предоставлены последним во владение "в соответствии с законом".
- Министр пообещал со своей стороны быть максимально открытым и подчеркнул, что все данные открыты для правоохранительных служб.