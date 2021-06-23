Подозрение объявили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Деньги пограничник планировал брать не сам, а через посредника.
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Подозреваемых находится под стражей
"Дельцов" поймали на горячем: во время передачи взятки. Обоим фигурантам дела избрана мера пресечения – содержание под стражей.
В "Борисполе" задержали иностранца с драгоценностями на миллион
Отметим, что ранее на интересную находку наткнулись пограничники в аэропорту "Борисполь". Иностранец в багаже перевозил бриллиантов и драгоценностей на 1 миллион гривен. В частности, мужчина хотел вывезти из Украины браслет из белого золота, кольцо и 2 желтых бриллианта. Таможенники составили на 59-летнего израильтянина протокол.