Підозру оголосили у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Гроші прикордонник планував брати не сам, а через посередника.
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Підозрюваних утримують під вартою
"Ділків" упіймали на гарячому: під час передачі хабаря. Обом фігурантам справи обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
У "Борисполі" затримали іноземця з коштовностями на мільйон
Зазначимо, що раніше на цікаву знахідку натрапили прикордонники в аеропорті "Бориспіль". Іноземець в багажі перевозив діамантів та коштовностей на 1 мільйон гривень. Зокрема, чоловік хотів вивезти з України браслет з білого золота, каблучку та 2 жовтих діаманти. Митники склали на 59-річного ізраїльтянина протокол.