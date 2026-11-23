Как сообщили в САП, граждане, принятые на работу в Министерство национального единства, на самом деле не выполняли никаких государственных обязанностей. Они работали личными охранниками и водителями бывшего чиновника.

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Каковы подробности?

К реализации схемы присоединились двое руководителей структурных подразделений министерства. Они систематически подписывали официальные документы с ложными данными о выполнении трудовых обязанностей этими лицами.

На основании сфальсифицированных документов пятерым сотрудникам регулярно начисляли зарплату за счет государственного бюджета. Правоохранители устанавливают точную сумму нанесенного государству ущерба.

Напомним, ранее мы писали, что подозрение предъявлено сотруднику спецслужбы, который передавал секретные сведения по делу "Укрнафты".