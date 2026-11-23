Як повідомили в САП, оформлені на посади в Міністерстві національної єдності громадяни насправді не виконували жодної державної роботи. Вони працювали персональними охоронцями та водіями колишнього урядовця.

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Які подробиці?

До реалізації схеми долучилися двоє керівників структурних підрозділів міністерства. Вони систематично підписували офіційні документи з неправдивими даними щодо виконання трудових обов'язків цими особами.

На підставі сфальсифікованих документів п'ятьом працівникам регулярно нараховували зарплату коштом державного бюджету. Правоохоронці встановлюють точну суму завданих державі збитків.

Слід зауважити, що в публікації САП не названо імен підозрюваних, утім, судячи з матеріалів справи, головним фігурантом є Олексій Чернишов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що підозру оголосили посадовцю спецслужби, який передавав закриті відомості у справі Укрнафти.