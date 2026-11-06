Бил молотком по авто с военными: 18-летнему парню предъявили подозрение после стычки в Борщаговке

Об этом Суспильному рассказала спикер Киевской областной прокуратуры Юлия Колтак.

Adv

популярные видео

Что известно о получившем подозрение парне?

Следствие выяснило, что Иван Паршонков узнал о блокировании подразделения Нацгвардии и решил присоединиться к протестующим.

Для этого он приобрел молот с тяжелым металлическим бойком, которым собирался повреждать служебные автомобили.

На месте он вместе с другими участниками перекрывал входы и выходы из помещения, а также заблокировал движение служебного транспорта. По данным прокуратуры, это мешало нацгвардейцам перемещаться и выполнять свои обязанности.

В ходе конфликта подозреваемый несколько раз ударил молотом по автомобилю, внутри которого находились бойцы Нацгвардии. Служебная машина получила серьезные механические повреждения.

18-летнему жителю Киевщины объявили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Реклама

Ранее Соломенский районный суд избрал меры пресечения трем другим фигурантам столкновений в Петропавловской Борщаговке – Валентине Молодой, Татьяне Киреевой и Виктору Ене. Всех их отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.

Беспорядки в Петропавловской Борщаговке: что известно

Беспорядки вспыхнули 2 ноября из-за распространения ложных сообщений в соцсетях о якобы содержании и пытках людей в доме, где на самом деле располагался временный пункт воинской части 3121 Нацгвардии. Четырех нацгвардейцев, нуждавшихся в медицинской помощи, тогда доставили в больницу.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подчеркнул, что собранная у территории толпа мешала госпитализации военных. По его словам, одна из организаторов стычки вместе с сообщником вела разведку здания еще за трое суток до начала событий, контактируя с администраторами каналов.

Министр внутренних дел Иван Выговский назначил служебную проверку инцидента, к расследованию которой подключились Офис военного омбудсмана и Государственное бюро расследований.

Следователи установили 130 человек, которые могут быть причастны к столкновениям в Петропавловской Борщаговке.