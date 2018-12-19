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      Подозреваемого по делу о покушении на Бабченко отпустили на свободу

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      Подозреваемого по делу о покушении на Бабченко отпустили на свободу
      Подозреваемого по делу о покушении на Бабченко отпустили на свободу / news.rambler.ru

      В среду, 19 декабря, Шевченковский райсуд Киева снял обвинения в терроризме и освободил из-под стражи Тараса Стельмашенко, который был подозреваемым в деле о покушении на журналиста Аркадия Бабченко.

      Об этом сообщает Deutsche Welle.

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      Известно, что главная военная прокуратура во время заседания сняла со Стельмашенко обвинения в подготовке теракта.

      В то же время Тарас Стельмашенко признал вину в незаконном хранении оружия. За это суд назначил ему пять лет лишения свободы с испытательным сроком на три года.

      Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в спецслужбе отметили, что в Киеве был задержан подозреваемый в организации покушения на журналиста – Борис Герман, а "исполнитель" покушения на Бабченко Алексей Цимбалюк будет проходить по делу как свидетель.

      Теги: Новости Украины Новости России "Убийство" Аркадия Бабченко Украина – Россия Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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