В Российских СМИ все говорят о провокации со стороны Украины.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал журналист Аркадий Бабченко.

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По его словам, Россия не могла спланировать эту акцию, потому что корабли отправляла Украина.

Могу сказать, что с того первого прохода под мостом было понятно, что Россия ответит – это было очевидно. Это страна, которая уже потеряла всякую адекватность. Было понятно, что ответят и на этом не остановятся,

– отметил Бабченко.

"России "плевать" на международные нормы, права, санкции. Россия все больше превращается в Северную Корею, пока еще экономически сильной и с армией. Они неадекватны, могут ответить как угодно и чем угодно и начать боевые действия могут без проблем", – заявил журналист .

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в полночь 26 ноября будет созвано заседание возглавляемого им ведомства, во время которого будет обсуждаться введение военного положения. Такой шаг является связанным с последними агрессивными действиями России в Азовском море. Ранее в Администрации Президента заявили, что они осуждают агрессию Кремля в Азовском море и в то же время добавили, что Порошенко призвал инициировать рассмотрение этого вопроса в рамках ООН и ОБСЕ.

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.