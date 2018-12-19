Підозрюваного у справі про замах на Бабченка відпустили на волю

У середу 19 грудня Шевченківський райсуд Києва зняв обвинувачення в тероризмі та звільнив з-під варти Тараса Стельмашенка, який був підозрюваним у справі про замах на журналіста Аркадія Бабченка.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Відомо, що головна військова прокуратура під час засідання зняла зі Стельмашенка обвинувачення у підготовці теракту.

Водночас Тарас Стельмашенко визнав провину у незаконному зберіганні зброї. За це суд призначив йому п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також уц спецслужбі зазначили, що у Києві було затримано підозрюваного в організації замаху на журналіста – Бориса Германа, а "виконавець" Олексій Цимбалюк замаху на Бабченка проходитиме у справі як свідок.