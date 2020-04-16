Подозреваемого в расстрелах майдановцев отпустили под личное обязательство
Суд отпустил под личное обязательство экс-бойца "Омеги" Владимира Косенко. Его подозревают в расстрелах участников Революции Достоинства. С 19 февраля мужчина находился под домашним арестом.
Печерский райсуд Киева смягчил Косенко меру пресечения, изменив его с домашнего ареста на личное обязательство. Об этом сообщила адвокат семей героев Небесной Сотни Евгения Закревская на своей странице в фейсбуке.
Смотрите также ГБР завершило расследование в отношении следователя, который фабриковал подозрения майдановцам
Владимиру Косенко личное обязательство – выполнять процессуальные обязанности, воздержаться от общения со свидетелями и подозреваемыми. Сообщать об изменении места жительства и работы,
– отметила Закревская.
Суд не удовлетворил просьбу прокурора продлить круглосуточный арест с ношением электронного браслета. По мнению стороны обвинения, Косенко может влиять на свидетелей – бойцов спецподразделений, которые 20 февраля 2014 года были с ним на улице Институтской в Киеве.
Следователи ГБР задержали Косенко и сообщили ему о подозрении 18 февраля. 19 февраля Печерский районный суд Киева отправил Косенко под домашний арест с ношением электронного браслета.
В чем подозревают Владимира Косенко:
- в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжелые последствия;
- в законченном покушении на умышленное убийство;
- в умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц.
Что известно о делах Майдана?Преступления, совершенные против участников Революции Достоинства в 2013 – 2014 годах, объединенные в дело Майдана. В ней около 90 уголовных производств. Среди преступлений, в отношении которых проводится расследование, 91 убийство.
Читайте также
-
Единый счет в Украине: как изменится уплата налоговсегодня , 19:17
-
Классическая дрожжевая пасха: пошаговый рецепт с фотосегодня , 19:00
-
После пандемии коронавируса на первый план выйдет Донбасс, – международниксегодня , 14:50
-
В Чернобыльской зоне снова пожар, спасатели не могут привлечь авиациюсегодня , 20:54
-
По делу Шайтанова СБУ задержала экс-бойца Альфы: деталисегодня , 16:49
-
Агент ФСБ и диверсанты: кого Украина отдала боевикам во время обмена пленнымисегодня , 19:03