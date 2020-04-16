Подозреваемого в расстрелах майдановцев отпустили под личное обязательство

Суд отпустил под личное обязательство экс-бойца "Омеги" Владимира Косенко. Его подозревают в расстрелах участников Революции Достоинства. С 19 февраля мужчина находился под домашним арестом.

Печерский райсуд Киева смягчил Косенко меру пресечения, изменив его с домашнего ареста на личное обязательство. Об этом сообщила адвокат семей героев Небесной Сотни Евгения Закревская на своей странице в фейсбуке.

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Владимиру Косенко личное обязательство – выполнять процессуальные обязанности, воздержаться от общения со свидетелями и подозреваемыми. Сообщать об изменении места жительства и работы,

– отметила Закревская.

Суд не удовлетворил просьбу прокурора продлить круглосуточный арест с ношением электронного браслета. По мнению стороны обвинения, Косенко может влиять на свидетелей – бойцов спецподразделений, которые 20 февраля 2014 года были с ним на улице Институтской в ​​Киеве.

Следователи ГБР задержали Косенко и сообщили ему о подозрении 18 февраля. 19 февраля Печерский районный суд Киева отправил Косенко под домашний арест с ношением электронного браслета.

В чем подозревают Владимира Косенко:

в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжелые последствия;

в законченном покушении на умышленное убийство;

в умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц.

Что известно о делах Майдана?Преступления, совершенные против участников Революции Достоинства в 2013 – 2014 годах, объединенные в дело Майдана. В ней около 90 уголовных производств. Среди преступлений, в отношении которых проводится расследование, 91 убийство.



Хронология Революции Достоинства / Инфографика 24 канала