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      Подозреваемого в расстрелах майдановцев отпустили под личное обязательство

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      Косенко изменили меру пресечения / Радио Свобода

      Суд отпустил под личное обязательство экс-бойца "Омеги" Владимира Косенко. Его подозревают в расстрелах участников Революции Достоинства. С 19 февраля мужчина находился под домашним арестом.

      Печерский райсуд Киева смягчил Косенко меру пресечения, изменив его с домашнего ареста на личное обязательство. Об этом сообщила адвокат семей героев Небесной Сотни Евгения Закревская на своей странице в фейсбуке.

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      Владимиру Косенко личное обязательство – выполнять процессуальные обязанности, воздержаться от общения со свидетелями и подозреваемыми. Сообщать об изменении места жительства и работы,
      – отметила Закревская.

      Суд не удовлетворил просьбу прокурора продлить круглосуточный арест с ношением электронного браслета. По мнению стороны обвинения, Косенко может влиять на свидетелей – бойцов спецподразделений, которые 20 февраля 2014 года были с ним на улице Институтской в ​​Киеве.

      Следователи ГБР задержали Косенко и сообщили ему о подозрении 18 февраля. 19 февраля Печерский районный суд Киева отправил Косенко под домашний арест с ношением электронного браслета.

      В чем подозревают Владимира Косенко:

      • в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжелые последствия;
      • в законченном покушении на умышленное убийство;
      • в умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц.

      Что известно о делах Майдана?Преступления, совершенные против участников Революции Достоинства в 2013 – 2014 годах, объединенные в дело Майдана. В ней около 90 уголовных производств. Среди преступлений, в отношении которых проводится расследование, 91 убийство.


      Хронология Революции Достоинства / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Небесная Сотня Жертвы Государственное бюро расследований Печерский суд Киева Революция достоинства
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