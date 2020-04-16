Підозрюваного у розстрілах майданівців відпустили під особисте зобов'язання
Суд відпустив під особисте зобов'язання ексбійця "Омеги" Володимира Косенка. Його підозрюють у розстрілах учасників Революції Гідності. З 19 лютого чоловік перебував під домашнім арештом.
Печерський райсуд Києва пом'якшив Косенку запобіжний захід, змінивши його з домашнього арешту на особисте зобов'язання. Про це повідомила адвокатка родин героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська на своїй сторінці у фейсбуці.
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Володимиру Косенку особисте зобов'язання – виконувати процесуальні обов'язки, утриматись від спілкування зі свідками і підозрюваними. Повідомляти про зміну місця проживання і роботи,
– зазначила Закревська.
Суд не задовольнив прохання прокурора продовжити цілодобовий арешт з носінням електронного браслета. На думку сторони обвинувачення, Косенко може впливати на свідків – бійців спецпідрозділів, які 20 лютого 2014 року були з ним на вулиці Інститутській у Києві.
Слідчі ДБР затримали Косенка та повідомили йому про підозру 18 лютого. 19 лютого Печерський районний суд Києва відправив Косенка під домашній арешт з носінням електронного браслета.
У чому підозрюють Володимира Косенка:
- у перевищенні влади та службових повноважень, яке супроводжувалося застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки;
- у закінченому замаху на умисне вбивство;
- в умисному вбивстві, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб.
Що відомо про справи Майдану? Злочини, скоєні проти учасників Революції Гідності у 2013 – 2014 роках, об'єднані у справу Майдану. У ній близько 90 кримінальних проваджень. Серед злочинів, щодо яких проводять розслідування, 91 вбивство.
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