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      Подозреваемого в жестоком убийстве студенток в Харькове задержали в Турции, – СМИ

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      Подозреваемый в убийстве
      Подозреваемый в убийстве / Фото Нацполиции

      Цокмез Гусну Цан подозревается в убийстве двух иностранных студенток. Как сообщили в Интерполе, мужчина приехал в Турцию в среду, 2 января.

      Его задержали на кладбище вблизи могилы отца и доставили в турецкое Бюро общественной безопасности.

      Об этом сообщили в DHA.

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      Напомним, в городе Харьков в съемной квартире нашли убитыми двух иностранных студенток 20 и 22 лет. Правоохранители начали соответствующее уголовное производство.

      Підозрюваний

      Цокмез Гусну Цан

      Перед этим в полицию обратился 19-летний парень с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета, и с 31 декабря 2018 года не отвечали на телефонные звонки.

      24 канал писал, что ранее в СМИ появилась информация о том, что подозреваемый якобы покинул территорию страны из международного аэропорта "Харьков".

      Теги: Полиция Студенты Жертвы Интерпол Новости Турции Новости Харькова Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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