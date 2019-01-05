Подозреваемого в жестоком убийстве студенток в Харькове задержали в Турции, – СМИ
Цокмез Гусну Цан подозревается в убийстве двух иностранных студенток. Как сообщили в Интерполе, мужчина приехал в Турцию в среду, 2 января.
Его задержали на кладбище вблизи могилы отца и доставили в турецкое Бюро общественной безопасности.
Об этом сообщили в DHA.
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Напомним, в городе Харьков в съемной квартире нашли убитыми двух иностранных студенток 20 и 22 лет. Правоохранители начали соответствующее уголовное производство.
Цокмез Гусну Цан
Перед этим в полицию обратился 19-летний парень с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета, и с 31 декабря 2018 года не отвечали на телефонные звонки.
24 канал писал, что ранее в СМИ появилась информация о том, что подозреваемый якобы покинул территорию страны из международного аэропорта "Харьков".
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