Подозреваемого в жестоком убийстве студенток в Харькове задержали в Турции, – СМИ

Цокмез Гусну Цан подозревается в убийстве двух иностранных студенток. Как сообщили в Интерполе, мужчина приехал в Турцию в среду, 2 января.

Его задержали на кладбище вблизи могилы отца и доставили в турецкое Бюро общественной безопасности.

Об этом сообщили в DHA.

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Напомним, в городе Харьков в съемной квартире нашли убитыми двух иностранных студенток 20 и 22 лет. Правоохранители начали соответствующее уголовное производство.

Цокмез Гусну Цан

Перед этим в полицию обратился 19-летний парень с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета, и с 31 декабря 2018 года не отвечали на телефонные звонки.

24 канал писал, что ранее в СМИ появилась информация о том, что подозреваемый якобы покинул территорию страны из международного аэропорта "Харьков".