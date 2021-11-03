Чеченец, по имени Абдулхаким, которого якобы планировала убить задержанная группа, воевал на стороне сирийской оппозиции против режима Башара Асада.

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Приказы мог давать депутат Госдумы

Группу возглавлял Бислан Разаев, выполнявший приказы сразу двух человек. Один из них – Казбек Дукузов, подозреваемый в организации убийств чеченских диссидентов в 2004 году. Другой – Адам Делихманов, которій является депутатом Госдумы России, двоюродным братом и одним из ближайших соратников лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Также по данным разведки, лидер преступной группы планировал приобрести оружие для покушения у контрабандиста и члена ИГИЛ Абдулы Абдулаева.

За политический и военный шпионаж в Турции предусмотрено наказание в виде заключения на срок от 15 до 20 лет.

Задержание преступной группы в Турции: главное