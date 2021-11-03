Чеченець, на ім'я Абдулхакім, якого нібито планувала вбити затримана група, воював на стороні сирійської опозиції проти режиму Башара Асада.
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Накази міг давати депутат Держдуми
Групу очолював Біслан Разаєв, який виконував накази одразу двох людей. Один із них – Казбек Дукузов, якого підозрюють в організації вбивств чеченських дисидентів у 2004 році. Інший – Адам Деліхманов, який є депутатом Держдуми Росії, двоюрідним братом та одним із найближчих соратників лідера Чечні Рамзана Кадирова.
Також за даними розвідки, лідер злочинної групи планував придбати зброю для замаху в контрабандиста та члена ІДІЛ Абдули Абдулаєва.
За політичне та військове шпигунство у Туреччині передбачене покарання у вигляді ув'язнення терміном від 15 до 20 років.
Затримання злочинної групи в Туреччині: головне
- За підозрою у шпигунстві 8 жовтня у Туреччині затримали 6 осіб. Спочатку в ЗМІ повідомляли, що всі вони є росіянами. Під час обшуків вилучили зброю та боєприпаси.
- Пізніше журналісти з'ясували, що один із затриманих – українець. він, як і інші затримані, перебуває під вартою.
- У МЗС України заявили, що офіційної інформації про затримання нашого громадянина від Туреччини не було.