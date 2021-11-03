Чеченець, на ім'я Абдулхакім, якого нібито планувала вбити затримана група, воював на стороні сирійської опозиції проти режиму Башара Асада.

Цікаво У Дніпрі викрили колекторів, які тероризували школу на Київщині: фото жорсткого затримання

Накази міг давати депутат Держдуми

Групу очолював Біслан Разаєв, який виконував накази одразу двох людей. Один із них – Казбек Дукузов, якого підозрюють в організації вбивств чеченських дисидентів у 2004 році. Інший – Адам Деліхманов, який є депутатом Держдуми Росії, двоюрідним братом та одним із найближчих соратників лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Також за даними розвідки, лідер злочинної групи планував придбати зброю для замаху в контрабандиста та члена ІДІЛ Абдули Абдулаєва.

За політичне та військове шпигунство у Туреччині передбачене покарання у вигляді ув'язнення терміном від 15 до 20 років.

Затримання злочинної групи в Туреччині: головне