Об этом ходатайствовали судьи Шайтанова. Об этом 25 ноября сообщил доброволец Адам Осмаев, в подготовке убийства которого подозревают генерала СБУ.

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Шайтанов через адвокатов ходатайствует о домашнем аресте

Осмаев рассказал, что был на суде по делу Шайтанова, который сейчас находится в следственном изоляторе. В частности рассказал, что генерал через адвокатов требовал, чтобы:

его выпустили из СИЗО и "отправили лечиться в заведение по его усмотрению, потому что якобы у него болит голова";

также он хочет под домашний арест в Харьков;

Его адвокаты категорически против начала рассмотрения доказательств вины. Я понимаю их, ведь когда будут озвучены доказательства, как Шайтанов сливал оккупанту секретную информацию или цинично организовывал мое убийство, будет очень трудно давить на жалость и найти деятелей, которые хотели бы его взять на поруки,

– прокомментировал Осмаев.

Он также вспомнил историю деятельности Валерия Шайтанова. В частности его подозревают в государственной измене и совершении терактов, в том числе и убийстве добровольца Адама Осмаева, который был мужем убитой Амины Окуевой.

Что известно о Валерии Шайтанове, его деятельность и подозрении

14 апреля 2020 года СБУ задержала Шайтанова, в отношении которого есть доказательства государственной измены – в частности говорилось об аудио- и видеозаписях. Вероятно, он был скрытым агентом ФСБ России.

Шайтанов – один из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ. Правоохранители считают, что он находился на агентурной связи под псевдоним "Бобаль" у полковника ФСБ Игоря Егорова.

В частности известно, что генерал-майор планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал ему 200 тысяч долларов вознаграждения и паспорт гражданина России. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал личность среди экс-бойцев спецподразделений.

Используя служебное положение, Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров СБУ.

В октябре 2020 года заявили, что генерал-майора СБУ будут судить по подозрению в госизмене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

На одном из судебных заседаний адвокат Шайтанова называл дело против него "подставой". По его словам, материалы якобы не подтверждают подготовку теракта.

Известно, что Шайтанов причастен к событиям на Майдане, так как руководил штурмовой группой, которая в Киеве захватила Дом профсоюзов во время Евромайдана. Подробнее о деятельности Валерия Щайтанова – читайте по ссылке.

Полный текст публикации Адама Осмаева

На днях был на суде по делу предателя Шайтанова, который решил поработать на ФСБ России и ликвидировать меня для них, но оказался в следственном изоляторе.

Шайтанов через адвокатов требовал, чтобы его выпустили из СИЗО и отправили лечиться в заведение по его усмотрению, потому что якобы у него болит голова. Также он хочет под домашний арест в Харьков (чтобы бежать к границе поближе было?). Его адвокаты категорически против начала рассмотрения доказательств вины. Я понимаю их, ведь когда будут озвучены доказательства, как Шайтанов сливал оккупанту секретную информацию или цинично организовывал мое убийство, будет очень трудно давить на жалость и найти деятелей, которые хотели бы взять его на поруки.

Я полностью поддерживаю сторону обвинения, которая считает, что Шайтанова нужно и дальше держать под стражей, пока идет суд. Это особенно актуально сейчас, когда враг угрожает обострением, потому что такой человек как Шайтанов может быть крайне полезным для оккупантов в случае эскалации.

Беспристрастное судебное расследование и приговор покажут обществу выздоровление нашей судебной системы. Это станет триггером к расследованиям и обвинениям других предателей и коллаборантов.