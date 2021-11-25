Об этом ходатайствовали судьи Шайтанова. Об этом 25 ноября сообщил доброволец Адам Осмаев, в подготовке убийства которого подозревают генерала СБУ.
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Шайтанов через адвокатов ходатайствует о домашнем аресте
Осмаев рассказал, что был на суде по делу Шайтанова, который сейчас находится в следственном изоляторе. В частности рассказал, что генерал через адвокатов требовал, чтобы:
- его выпустили из СИЗО и "отправили лечиться в заведение по его усмотрению, потому что якобы у него болит голова";
- также он хочет под домашний арест в Харьков;
Его адвокаты категорически против начала рассмотрения доказательств вины. Я понимаю их, ведь когда будут озвучены доказательства, как Шайтанов сливал оккупанту секретную информацию или цинично организовывал мое убийство, будет очень трудно давить на жалость и найти деятелей, которые хотели бы его взять на поруки,
– прокомментировал Осмаев.
Он также вспомнил историю деятельности Валерия Шайтанова. В частности его подозревают в государственной измене и совершении терактов, в том числе и убийстве добровольца Адама Осмаева, который был мужем убитой Амины Окуевой.
Что известно о Валерии Шайтанове, его деятельность и подозрении
- 14 апреля 2020 года СБУ задержала Шайтанова, в отношении которого есть доказательства государственной измены – в частности говорилось об аудио- и видеозаписях. Вероятно, он был скрытым агентом ФСБ России.
- Шайтанов – один из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ. Правоохранители считают, что он находился на агентурной связи под псевдоним "Бобаль" у полковника ФСБ Игоря Егорова.
- В частности известно, что генерал-майор планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал ему 200 тысяч долларов вознаграждения и паспорт гражданина России. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал личность среди экс-бойцев спецподразделений.
- Используя служебное положение, Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров СБУ.
- В октябре 2020 года заявили, что генерал-майора СБУ будут судить по подозрению в госизмене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
- На одном из судебных заседаний адвокат Шайтанова называл дело против него "подставой". По его словам, материалы якобы не подтверждают подготовку теракта.
- Известно, что Шайтанов причастен к событиям на Майдане, так как руководил штурмовой группой, которая в Киеве захватила Дом профсоюзов во время Евромайдана. Подробнее о деятельности Валерия Щайтанова – читайте по ссылке.
Полный текст публикации Адама Осмаева
На днях был на суде по делу предателя Шайтанова, который решил поработать на ФСБ России и ликвидировать меня для них, но оказался в следственном изоляторе.
Шайтанов через адвокатов требовал, чтобы его выпустили из СИЗО и отправили лечиться в заведение по его усмотрению, потому что якобы у него болит голова. Также он хочет под домашний арест в Харьков (чтобы бежать к границе поближе было?). Его адвокаты категорически против начала рассмотрения доказательств вины. Я понимаю их, ведь когда будут озвучены доказательства, как Шайтанов сливал оккупанту секретную информацию или цинично организовывал мое убийство, будет очень трудно давить на жалость и найти деятелей, которые хотели бы взять его на поруки.
Я полностью поддерживаю сторону обвинения, которая считает, что Шайтанова нужно и дальше держать под стражей, пока идет суд. Это особенно актуально сейчас, когда враг угрожает обострением, потому что такой человек как Шайтанов может быть крайне полезным для оккупантов в случае эскалации.
Беспристрастное судебное расследование и приговор покажут обществу выздоровление нашей судебной системы. Это станет триггером к расследованиям и обвинениям других предателей и коллаборантов.