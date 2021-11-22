Местные СМИ сообщают, что мужчина мог совершить наезд непреднамеренно. В то же время других деталей пока не разглашают.

Заметьте Авто на скорости протаранило рождественский парад в США: есть погибший, много раненых – видео

СМИ раскрыли личность предполагаемого подозреваемого

  • Правоохранители уже задержали подозреваемого в наезде на рождественский парад.
  • По данным СМИ, подозреваемый – 39-летний рэпер Даррелл Брукс. В США он известен под псевдонимом MathBoi Fly.
  • Музыканта уже несколько раз судили. В частности, за нанесение тяжких телесных повреждений.
  • Между тем правоохранители пока не подтверждают, что Брукс причастен к трагедии.

Наезд на рождественский парад в США: главное

  • Жертвами трагедии 21 ноября в штате Висконсин в США стали 5 человек. Также пострадали по меньшей мере 40 человек. Среди них – много детей.
  • В рождественский парад влетел красный внедорожник.
  • Очевидцы рассказали, что на месте трагедии также раздавались выстрелы.
  • Правоохранители и власти города Вакеша устанавливают детали трагедии.