Более того, известно, что среди десятков пострадавших есть много детей разного возраста. Власти города Уокешо, где и произошел ужасный наезд на людей, сейчас собирают все данные о жертвах происшествия.

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В то же время сообщается, что большое количество раненых сами смогли прийти в больницы.

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Полиция задержала преступника

Правоохранители сначала информировали, что смогли отыскать внедорожник, на котором ехал злоумышленник. Впоследствии стало известно, что водителя идентифицировали – это 42-летний Кенни Уэллс.

Начальник полиции Вакеша Дэн Томпсон заявил, что преступника задержали, но не рассказал никаких подробностей. По его словам, сейчас идет расследование при поддержке Минюста Висконсина.

В полиции говорят, что преступника удалось задержать / Фото AP

Обратите внимание! Fox6 ранее писал, что злоумышленнику все же удалось скрыться с места происшествия.

Ужасный наезд на людей в США: коротко