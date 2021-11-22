Ба більше, відомо, що серед десятків постраждалих є багато дітей різного віку. Влада міста Вакеша, де й стався жахливий наїзд на людей, наразі збирає всі дані щодо жертв події.

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Водночас повідомляється, що велика кількість поранених самі змогли прийти до лікарень.

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Поліція затримала злочинця

Правоохоронці спершу інформували, що змогли відшукати позашляховик, на якому їхав зловмисник. Згодом стало відомо, що водія ідентифікували – це 42-річний Деррел Брукс.

Начальник поліції Вакеша Ден Томпсон заявив, що злочинця затримали, але не розповів ніяких подробиць. З його слів, наразі триває розслідування за підтримки мін'юсту Вісконсина.



У поліції кажуть, що злочинця вдалося затримати / Фото AP

Зверніть увагу! Fox6 раніше писало, що зловмисникові все ж таки вдалося втекти з місця події.

Жахливий наїзд на людей у США: коротко