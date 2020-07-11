Один из подозреваемых в подрыве авто Укрпочты является работником компании, – СМИ
Один из четырех мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на автомобиль Укрпочты на Полтавщине, может быть работником компании, информируют местные СМИ. Меру пресечения задержанным будет выбирать суд.
Все подозреваемые – из одного района
Все четверо подозреваемых – из Лубенского района. Об этом сообщает издание "Полтавщина" со ссылкой на собственные источники.
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Один из задержанных – работник Укрпочты, остальные – безработные. Самому старшему из них – 52 года, а младшему – 29.
Правоохранители предполагают, что автомобиль взорвали дистанционно. А самодельное взрывное устройство встроили ранее.
Подрыв автомобиля Укрпочты на Полтавщине: коротко
- Это преступление случилось 7 июля. В селе Тишки Полтавской области мужчины напали на автомобиль Укрпочты. Злоумышленники взорвали "Газель", украли из нее более 2,5 миллиона гривен, а также завладели пистолетом охранника.
- Взрыв произошел внутри автомобиля.
- Оба работника Укрпочты, находившиеся в авто, попали в больницу с многочисленными травмами.
- Полиция задержала четырех подозреваемых. Трех мужчин нашли в Киеве, еще одного – в Лубнах.