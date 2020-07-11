Один из четырех мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на автомобиль Укрпочты на Полтавщине, может быть работником компании, информируют местные СМИ. Меру пресечения задержанным будет выбирать суд.

Все подозреваемые – из одного района

Все четверо подозреваемых – из Лубенского района. Об этом сообщает издание "Полтавщина" со ссылкой на собственные источники.

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Один из задержанных – работник Укрпочты, остальные – безработные. Самому старшему из них – 52 года, а младшему – 29.

Правоохранители предполагают, что автомобиль взорвали дистанционно. А самодельное взрывное устройство встроили ранее.

Подрыв автомобиля Укрпочты на Полтавщине: коротко