Один з чотирьох чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на автомобіль Укрпошти на Полтавщині, може бути працівником компанії, інформують місцеві ЗМІ. Запобіжний захід затриманим обиратиме суд.

Усі підозрювані – з одного району Усі четверо підозрюваних – з Лубенського району. Про це інформує видання "Полтавщина" з посиланням на власні джерела. До теми Підрив авто Укрпошти: підозрюваних уже четверо Один з затриманих – працівник Укрпошти, решта – безробітні. Найстаршому з них – 52 роки, а наймолодшому – 29. Правоохоронці припускають, що автомобіль підірвали дистанційно. А саморобний вибуховий пристрій вмонтували раніше. Підрив автомобіля Укрпошти на Полтавщині: коротко Цей злочин трапився 7 липня. У селі Тишки Полтавської області чоловіки напали на автомобіль Укрпошти. Зловмисники підірвали "Газель", вкрали з неї понад 2,5 мільйона гривень , а також заволоділи пістолетом охоронця.

, а також заволоділи пістолетом охоронця. Вибух стався всередині автомобіля.

Обоє працівників Укрпошти, що перебували в авто, потрапили до лікарні з численними травмами .

. Поліція затримала чотирьох підозрюваних. Трьох чоловіків знайшли у Києві, ще одного – у Лубнах.