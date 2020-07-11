Один із підозрюваних у підриві авто Укрпошти є працівником компанії, – ЗМІ
Один з чотирьох чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на автомобіль Укрпошти на Полтавщині, може бути працівником компанії, інформують місцеві ЗМІ. Запобіжний захід затриманим обиратиме суд.
Усі підозрювані – з одного району
Усі четверо підозрюваних – з Лубенського району. Про це інформує видання "Полтавщина" з посиланням на власні джерела.
До теми Підрив авто Укрпошти: підозрюваних уже четверо
Один з затриманих – працівник Укрпошти, решта – безробітні. Найстаршому з них – 52 роки, а наймолодшому – 29.
Правоохоронці припускають, що автомобіль підірвали дистанційно. А саморобний вибуховий пристрій вмонтували раніше.
Підрив автомобіля Укрпошти на Полтавщині: коротко
- Цей злочин трапився 7 липня. У селі Тишки Полтавської області чоловіки напали на автомобіль Укрпошти. Зловмисники підірвали "Газель", вкрали з неї понад 2,5 мільйона гривень, а також заволоділи пістолетом охоронця.
- Вибух стався всередині автомобіля.
- Обоє працівників Укрпошти, що перебували в авто, потрапили до лікарні з численними травмами.
- Поліція затримала чотирьох підозрюваних. Трьох чоловіків знайшли у Києві, ще одного – у Лубнах.