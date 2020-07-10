Поліція 10 липня затримала трьох людей, яких підозрюють у підриві автомобіля Укрпошти в Полтавській області. Тоді зловмисники викрали з авта 2 мільйони 700 тисяч гривень.

Про заттримання перших підозрюваних у цій справі розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму фейсбуці.

Важливо Викрали 2,5 мільйона гривень і пістолет: автомобіль Укрпошти підірвали на Полтавщині

Дякую колективу Національної поліції, який у найкоротші терміни встановив і затримав підозрюваних у збройному пограбуванні й замаху на вбивство співробітників Укрпошти,

– написав заступник глави МВС.

Геращенко також зауважив, що водій "Газелі", в якій їхали працівники Укрпошти, досі перебуває в реанімації. Саморобний вибуховий пристрій спрацював просто в нього над головою.

Він зауважив, що поліція продовжує шукати й інших причетних до цього злочину. Зокрема встановлюють навідників і посібників.

Зловмисникам ще раніше інкримінували замах на вбивство й розбій. За цією статтею їм "світить" до 15 років за ґратами або й довічне ув'язнення.

Підрив автомобіля Укрпошти на Полтавщині: коротко

Цей злочин трапився ще зранку 7 липня. У селі Тишки Полтавської області чоловіки напали на автомобіль Укрпошти. Зловмисники підірвали "Газель", вкрали з неї понад 2,5 мільйона гривень, а також заволоділи пістолетом охоронця.

На фото з місця вибуху було помітно, що він трапився всередині автомобіля. Водночас, як зловмисники заклали вибухівку – наразі невідомо.

Обоє працівників Укрпошти, що перебували в авто, потрапили до лікарні з численними травмами.



Автомобіль Укрпошти після розбійного нападу / фото Нацполіції