Полиция 10 июля задержала трех человек, подозреваемых в подрыве автомобиля Укрпочты в Полтавской области. Тогда злоумышленники похитили из машины 2 миллиона 700 тысяч гривен.

О задержаниии первых подозреваемых по этому делу рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Фейсбуке.

Важно Похитили 2,5 миллиона гривен и пистолет: автомобиль Укрпочты взорвали на Полтавщине

Спасибо коллективу Национальной полиции, который в кратчайшие сроки установил и задержал подозреваемых в вооруженном ограблении и покушении на убийство сотрудников "Укрпочты",

– написал заместитель главы МВД.

Геращенко также отметил, что водитель "Газели", в которой ехали сотрудники "Укрпочты", до сих пор находится в реанимации. Самодельное взрывное устройство сработало прямо у него над головой.

Он отметил, что полиция продолжает искать и других причастных к этому преступлению. В частности устанавливают наводчиков и пособий.

Злоумышленникам еще раньше инкриминировали покушение на убийство и разбой. По этой статье им "светит" до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Подрыв автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине: коротко

Это преступление случился еще утром 7 июля. В селе Тишки Полтавской области мужчины напали на автомобиль "Укрпочты". Злоумышленники взорвали "Газель", украли из нее 2,7 миллиона гривен, а также завладели пистолетом охранника.

На фото с места взрыва было заметно, что он произошел внутри автомобиля. В то же время, как злоумышленники заложили взрывчатку – пока неизвестно.

Оба работника "Укрпочты", находившихся в автомобиле, попали в больницу с многочисленными травмами.

Автомобиль "Укрпочты" после разбойного нападения / Фото Нацполиции