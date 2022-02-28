Известно, что подозреваемый – бывший прокурор Одесской области. Меру пресечения судья изменил ему на личное обязательство.

Смотрите также Во Львове и области приняли тысячи вынужденно перемещенных лиц, – Садовый

К подозреваемому ранее была применена мера пресечения в виде залога в размере 2 616 900 гривен . По определению судьи эти средства должны перечислить на специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Добавим, что на внеочередном заседании правительства 28 февраля правительство поддержало решение о дополнительном денежном вознаграждении для наших защитников. Все украинские бойцы должны получить по 30 тысяч гривен ежемесячно.