Відомо, що підозрюваний – колишній прокурор Одеської області. Запобіжний захід суддя змінив йому на особисте зобов’язання.

До теми У Львові та області прийняли тисячі вимушено переміщених осіб, – Садовий

До підозрюваного раніше був застосований запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 616 900 гривень. За ухвалою судді, ці кошти мають перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Додамо, що на позачерговому засіданні уряду 28 лютого уряд підтримав рішення про додаткову грошову винагороду для наших захисників. Усі українці бійці мають отримати по 30 тисяч гривень щомісячно.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.