Крім того, Андрій Садовий розповів, що наразі в місті працюють 7 координаційних центрів – райадміністрації та "Арена Львів".

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Як отримати допомогу у Львові

Прихисток надають 152 комунальні заклади та 100 релігійних організацій.

Здебільшого приймаємо жінок, дітей та людей похилого віку. Військовозобов’язаних чоловіків, які їх супроводжують, закликаємо повертатись у свої міста та захищати власну землю,

– йдеться у повідомлені.

Зверніть увагу! Якщо хочете допомогти, звертайтесь за цим номером – +38 032 254 60 15

Сьогодні Львів перестав бути туристичним центром. Усі, хто сюди приїхав, мають пам’ятати, що вони – не гості. Ми разом працюємо на перемогу нашої армії! Віримо, що скоро всі повернуться до своїх мирних домівок у незалежній Україні,

– наголосив Садовий.

У Львові розгорнули 7 координаційних центрів / Фото телеграм Андрій Садовий

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