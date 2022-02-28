Крім того, Андрій Садовий розповів, що наразі в місті працюють 7 координаційних центрів – райадміністрації та "Арена Львів".
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Як отримати допомогу у Львові
Прихисток надають 152 комунальні заклади та 100 релігійних організацій.
Здебільшого приймаємо жінок, дітей та людей похилого віку. Військовозобов’язаних чоловіків, які їх супроводжують, закликаємо повертатись у свої міста та захищати власну землю,
– йдеться у повідомлені.
Сьогодні Львів перестав бути туристичним центром. Усі, хто сюди приїхав, мають пам’ятати, що вони – не гості. Ми разом працюємо на перемогу нашої армії! Віримо, що скоро всі повернуться до своїх мирних домівок у незалежній Україні,
– наголосив Садовий.
У Львові розгорнули 7 координаційних центрів / Фото телеграм Андрій Садовий
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