Подозреваемый в госизмене Бровченко вышел из СИЗО после внесения залога

Подозреваемый в государственной измене экс-заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко вышел из следственного изолятора после внесения 570 тысяч гривен залога.

Залог внесли родственники. Об этом сообщил его адвокат Сергей Стретович "Украинским новостям".

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По словам адвоката, Бровченко освободили из СИЗО еще 20 ноября.

В чем заключается преступление, которое мог совершить Бровченко?

По данным следствия, Бровченко, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу иностранной компании. Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов. При этом иностранная компания оборудование в Украину так и не поставила.

Что известно о Юрие Бровченко?