Підозрюваний у держзраді Бровченко вийшов з СІЗО після внесення застави

Підозрюваний у державній зраді ексзаступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко вийшов зі слідчого ізолятора після внесення 570 тисяч гривень застави.

Заставу внесли родичі. Про це повідомив його адвокат Сергій Стретович "Українським новинам".

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За словами адвоката, Бровченка звільнили з СІЗО ще 20 листопада.

У чому полягає злочин, який міг скоїти Бровченко?

За даними слідства, Бровченко, чиновники держпідприємства "Український центр "Безпека" та державної акціонерної холдингової компанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь іноземної компанії. Вони уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйона доларів. При цьому іноземна компанія обладнання в Україну так і не поставила.

Що відомо про Юрія Бровченка?