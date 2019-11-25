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      Підозрюваний у держзраді Бровченко вийшов з СІЗО після внесення застави

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      Юрій Бровченко / delo.ua

      Підозрюваний у державній зраді ексзаступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко вийшов зі слідчого ізолятора після внесення 570 тисяч гривень застави.

      Заставу внесли родичі. Про це повідомив його адвокат Сергій Стретович "Українським новинам".

      До теми: СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Бровченка: деталі справи

      За словами адвоката, Бровченка звільнили з СІЗО ще 20 листопада.

      У чому полягає злочин, який міг скоїти Бровченко?

      За даними слідства, Бровченко, чиновники держпідприємства "Український центр "Безпека" та державної акціонерної холдингової компанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь іноземної компанії. Вони уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйона доларів. При цьому іноземна компанія обладнання в Україну так і не поставила.

      Що відомо про Юрія Бровченка?

      • На посаді заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України працював у 2016-2018 роках. Був відповідальним за розвиток оборонно-промислового комплексу, стандартизацію і технічне регулювання.
      • Узагалі Бровченко з 2008 року опікувався питаннями нацбезпеки і оборони на державному рівні.
      • У 2010-2011 роках очолював департамент утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів у Міноборони.
      • У 2011-2015 роках працював у Мінекономрозвитку на посадах директора департаменту економіки оборони та безпеки, заступника директора департаменту економіки оборони та безпеки – начальника управління мобілізаційної роботи та резервів.
      • До призначення на посаду заступника міністра скеровував роботу мобілізаційного підрозділу у держконцерні "Укроборонпром".
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Корупційні схеми в Укроборонпромі Міністерство економічного розвитку і торгівлі Укроборонпром Корупція СБУ
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