Те же люди приносят ему "красные папочки". Постоянно в одном упакованном стакане он получает какие-то напитки. Об этом в эфире 24 канала сказал российский журналист Сергей Пархоменко .

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Путин ошибся во всем

По его словам, у главы Кремля может быть несколько бункеров, в частности в Подмосковье, Алтаях и так далее.

Подозреваю, что есть еще 50 бункеров, о существовании которых мы не знаем,

– подчеркнул Пархоменко.

Он отметил, что Путин ошибся во всем. Его представление об окружающем мире – крайне приблизительны.

"У него были представления о сильной армии, которой у него нет. Он думал, что у него есть серьезные специалисты по военному планированию, которых тоже нет. У него были представления, что его будут встречать с цветами, песнями, хлебом и солью, но его никто не встречает", – объяснил журналист.