Ті самі люди приносять йому "червоні папочки". Постійно в одному запакованому стакані він отримує якісь напої. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський журналіст Сергій Пархоменко.

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Путін помилився у всьому

За його словами, глава Кремля може мати кілька бункерів, зокрема в Підмосков'ї, на Алтаях тощо.

Підозрюю, що є ще 50 бункерів, про існування яких ми не знаємо,

– наголосив Пархоменко.

Він зауважив, що Путін помилився у всьому. Його уявлення про довколишній світ – вкрай приблизні.

"В нього були уявлення про сильну армію, якої в нього немає. Він думав, що має серйозних спеціалістів щодо воєнного планування, яких теж немає. В нього були уявлення, що його зустрічатимуть із квітами, піснями, хлібом та сіллю, але його ніхто не зустрічає", – пояснив журналіст.

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