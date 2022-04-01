Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Во временно оккупированном Энергодаре россияне похищают местных жителей.
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Людей удерживают на территории воинской части Нацгвардии. Жителей Энергодара подозревают в организации проукраинских митингов и подготовке диверсий против россиян.
Работники федеральной службы безопасности России проводят допросы с применением методов психологического и физического давления,
– заявили в Генштабе.
Что происходит в Энергодаре
Российская пропаганда заявляет, что под властью оккупантов жизнь в городе налаживается. Рашисты пытаются убедить людей, что они уже не будут в составе Украины. Русские говорят также о создании своих органов правопорядка.
Есть вероятность аварии на Запорожской АЭС. Оккупанты постоянно давят на работников станции. Им даже запретили приходить на работу со смартфонами.
Важно – что с оккупантами, которые были на ЧАЭС: смотрите видео