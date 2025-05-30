Инцидент якобы произошел после полуночи 17 мая с патрульным кораблем BP 81 Potsdam. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel, который располагает непубличным докладом.

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Российские дроны следили за немецким катером

Патрульное судно BP 81 Potsdam фиксировало перемещение российского грузового корабля, когда появились семь дронов, которые одновременно сопровождали российское судно и патрульный корабль в течение трех часов.

Из-за ночного времени и отсутствия специализированного оборудования установить тип беспилотников не удалось. Также осталось неизвестным, были ли дроны запущены с российского судна, или действовали с другой точки.

Полиция Германии обратилась к бельгийским коллегам с просьбой проинспектировать судно после его прибытия в порт в Бельгии, куда оно направлялось. Осмотр не выявил никаких признаков присутствия дронов или подозрительной активности среди экипажа.

Этот случай – не единичный. Ранее сообщалось, что в период с 27 февраля по 7 марта над стратегическими объектами на севере и востоке Германии почти ежедневно фиксировались полеты дронов, включая большие аппараты. Впрочем, правоохранителям и военным почти никогда не удается перехватить или идентифицировать эти устройства.

В правительственных кругах указывают, что полиция активно продвигает идею закупки систем противодействия дронам, но из-за бюрократических задержек реализация этого плана может затянуться.