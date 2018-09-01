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Подозрительный бокал от Кирилла: на встрече патриархов заприметили странную деталь

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Охранник патриарха Кирилла указал ему не брать подозрительный бокал
Охранник патриарха Кирилла указал ему не брать подозрительный бокал / Скриншот из видео

Во время встречи патриархов Варфоломея и Кирилла произошел странный конфуз. Охранник патриарха Кирилла не дал ему выпить жидкость из одного из принесенных бокалов. После такого странного поведения Варфоломей отказался принимать угощение.

На соответствующую деталь обратили внимание на официальной странице Украинской поместной православной церкви в Facebook, где и обнародовали видео инцидента.

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Когда один фсошник из охраны Кирилла подавал бокалы с жидкостью, в момент, когда Кирилл брался за бокал, другой фсошник судорожно перенаправил руку главы РПЦ, помог сделать правильный выбор. Реакция патриарха Варфоломея на этот конфуз достаточно сдержанная, однако однозначная: четким жестом указал фсошнику идти дальше, отказавшись от предложенной жидкости,
– говорится в заметке к видео.

Отмечается, что так же, как и Варфоломей, сделали все иерархи Вселенского Патриархата.

"Так кому должен был достаться тот бокал, к которому по неосмотрительности потянулся патриарх Кирилл? Не зря мы все боялись появления "новичка" на этой встрече. Не верят РПЦ в Константинополе", – подчеркнули в сообществе.

Смотрите видео, на котором патриарх Варфоломей отказывается от угощений патриарха Кирилла:

Напомним, 31 августа Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи с Московским патриархом Кириллом заявил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.

Теги: УПЦ МП Патриарх Кирилл Единая поместная церковь религия Новости политики
Источник: 24 канал
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