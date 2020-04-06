Подписанный Ермаком в Минске протокол не узаконивает ОРДЛО, – Зеленский

В Офисе Президента ответили на петицию об отзыве подписи Андрея Ермака из протоколов в Минске. Отмечают: документ не влечет за собой правовых последствий и не узаконивает ОРДЛО.

Об этом говорится в ответе президента на петицию "...с требованием немедленно отозвать подписи представителя Украины под Протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года".

Что говорил Ермак Это лишь декларация, – Ермак рассказал о скандальном документе, подписанном в Минске

Обращение к президенту №22/088960-еп за короткий срок набрало необходимое для рассмотрения главой государства количество подписей: 28 тысяч 817 из необходимых 25 тысяч. 6 апреля на него ответили в Офисе Президента: главный тезис – рабочий протокол не является каким-то официальным документом с правовыми рычагами.

По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года был подписан рабочий документ – Протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий (возникновение обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО,

– говорится в ответе.

Кроме того, в ответе говорится о:

Протокол не является международным договором , поэтому у Президента Украины нет полномочий отозвать подписи под рабочим документом заседания ТКГ: это не регламентировано законодательством.

, поэтому у Президента Украины нет полномочий отозвать подписи под рабочим документом заседания ТКГ: это не регламентировано законодательством. Состав ТКГ четко определен в преамбуле Протокола по итогам консультаций ТКГ от 5 сентября 2014 года и Меморандума о выполнении положений Протокола от 19 сентября 2014 года.

в преамбуле Протокола по итогам консультаций ТКГ от 5 сентября 2014 года и Меморандума о выполнении положений Протокола от 19 сентября 2014 года. Приглашенные из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах. В частности к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате – между Украиной, Россией и ОБСЕ.

в Донецкой и Луганской областях Украины на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах. В частности к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате – между Украиной, Россией и ОБСЕ. Подписание этого Протокола является частью текущей работы по реализации Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске договоренностей.

от 12 февраля 2015 года, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске договоренностей. Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями для обсуждения с участием граждан Украины – как вынужденных переселенцев, так и украинсцев, проживающих на временно оккупированных территориях .

с совещательными функциями для обсуждения с участием граждан Украины – как вынужденных переселенцев, так и . Вопрос о создании Консультативного совета будет проработан и с участниками Нормандского формата.

Скандальный документ подписанный в Минске: основное

Встреча трехсторонней контактной группы в Минске состоялась 11 марта. В ней участвовали глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и ответственный в Кремле за украинское направление Дмитрий Козак.

Во время встречи стороны подписали документ о создании консультативного совета, в котором примут участие представители Украины и боевики из оккупированных Россией территорий Донбасса.

Россия называет вышеупомянутый Консультативный совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева относительно политических решений".

Протокол вызвал шквал критики среди политиков, которые обвиняют нового главу ОПУ в госизмене.