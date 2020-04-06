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      Подписанный Ермаком в Минске протокол не узаконивает ОРДЛО, – Зеленский

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      Зеленский ответил на петицию против отзыва подписи Ермака / GettyImages

      В Офисе Президента ответили на петицию об отзыве подписи Андрея Ермака из протоколов в Минске. Отмечают: документ не влечет за собой правовых последствий и не узаконивает ОРДЛО.

      Об этом говорится в ответе президента на петицию "...с требованием немедленно отозвать подписи представителя Украины под Протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года".

      Что говорил Ермак Это лишь декларация, – Ермак рассказал о скандальном документе, подписанном в Минске

      Обращение к президенту №22/088960-еп за короткий срок набрало необходимое для рассмотрения главой государства количество подписей: 28 тысяч 817 из необходимых 25 тысяч. 6 апреля на него ответили в Офисе Президента: главный тезис – рабочий протокол не является каким-то официальным документом с правовыми рычагами.

      По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года был подписан рабочий документ – Протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий (возникновение обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО,
      – говорится в ответе.

      Кроме того, в ответе говорится о:

      • Протокол не является международным договором, поэтому у Президента Украины нет полномочий отозвать подписи под рабочим документом заседания ТКГ: это не регламентировано законодательством.
      • Состав ТКГ четко определен в преамбуле Протокола по итогам консультаций ТКГ от 5 сентября 2014 года и Меморандума о выполнении положений Протокола от 19 сентября 2014 года.
      • Приглашенные из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах. В частности к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате – между Украиной, Россией и ОБСЕ.
      • Подписание этого Протокола является частью текущей работы по реализации Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске договоренностей.
      • Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями для обсуждения с участием граждан Украины – как вынужденных переселенцев, так и украинсцев, проживающих на временно оккупированных территориях.
      • Вопрос о создании Консультативного совета будет проработан и с участниками Нормандского формата.

      Скандальный документ подписанный в Минске: основное

      • Встреча трехсторонней контактной группы в Минске состоялась 11 марта. В ней участвовали глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и ответственный в Кремле за украинское направление Дмитрий Козак.
      • Во время встречи стороны подписали документ о создании консультативного совета, в котором примут участие представители Украины и боевики из оккупированных Россией территорий Донбасса.
      • Россия называет вышеупомянутый Консультативный совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева относительно политических решений".
      • Протокол вызвал шквал критики среди политиков, которые обвиняют нового главу ОПУ в госизмене. 
      • В частности, против протокола выступила группа депутатов из "Слуги народа" – президентской партии, которая должна бы поддерживать такие радикальные и важные решения главы государства.

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Владимир Зеленский Новости политики Война на Донбассе Оккупированные территории Дмитрий Козак Минские договоренности Андрей Ермак
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